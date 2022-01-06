Vali Akbıyık: "Terör Hakkari'nin gündeminden çıkıyor"

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayişte inanılmaz bir fark var. Artık terör Hakkari'nin gündeminde çıkıyor" dedi.

İldeki basın mensupları ile bir araya gelen Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan sağlık, spor, eğitim, asayiş, güvenlik ve kalkınma konuları hakkında detaylı bilgiler verdi. Hakkari'de hayat olduğunu belirten Vali Akbıyık, hükümetin Hakkari'ye büyük önem verdiğini ifade etti. Terörü artık Hakkari gündeminde çıktığını da belirten Vali Akbıyık, terörle mücadelede, uyuşturucu ve asayiş inanılmaz bir fark olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Artık terör Hakkari'nin gündeminde çıkıyor. Gündemimiz de sadece sınır ötesinde meydana gelen olaylar kalıyor. Teröristler bitme noktasında. Artık terör eylemleri yok derecede. Geçtiğimiz yıl içinde yurt içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi. 34 terörist de ikna ya da kayamamayla teslim olmuştur. Terör örgütü artık Türkiye'ye giremiyor. Çünkü güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor. Operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiriliyor bu da geçmiş yıllarda kalan malzemelerdir. Örnek verecek olursak ele geçirilmiş malzemelerin içinde 4 at AT/4 füzesi ele geçirilmiş, 1 drone, 1 adet keskin nişancı tüfeği yani binlerce malzeme var. Güvenlik güçlerimiz tarihten inanılmaz bir başarı ele geçirilmiş. Sınırlarımız içinde hiç terör olayları olmamış, olaylar sınır dışında meydana geliyor" dedi.

"2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildi"

2021 yılında 7 ton eroin ele geçirildiğinin ifade eden Vali Akbıyık, "Uyuşturucu ile mücadelede 2016 yılında 106 kilo eroin, 2018'de 1 ton 81 kilo eroin, 2019'da 949 kilo eroin, 2020 yılında 2 ton 323 kilo eroin, 2021 yılında 7 ton 381 kilo eroin ele geçirilmiş. Ayrıca 21 ton 462 kilo asit anhidrit ele geçirilmiş. Yani bu tarihi bir rekor sayılır. Türkiye'de yakalanan eroin 20 ton üzeri bakanlık açıkladı. Bu eroini yüzde 70'i Türkiye'de yakalandı. Bunun yüzde 20'si de Yüksekova sınır bölgesinde yakalandı. Şunu da belirtmek istiyorum insan kaçakçılığı Hakkari'de yok olacak derecede" dedi.

Hakkari il ve ilçelerinde yapılan yatırımları istatistiklerle gösteren Vali Akbıyık, 2021 yılında yapılan tüm hizmetleri ildeki basın mensupları ile paylaşarak Hakkari'nin her yönü iyi durumda olduğunu, işsizliğin önüne geçmek içinde projelerinin olduğunu ifade etti. Vali Akbıyık, daha sonra ildeki basın mensuplarına 2 bin 700 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezinde yemek verdi. - HAKKARİ

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