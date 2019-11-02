Vali Akbıyık'tan Taş ailesine taziye ziyareti

02.11.2019 19:52

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, vefat eden İhlas Haber Ajansı (İHA) Hakkari Temsilcisi Feyzullah Taş'ın amcası Ahmet Taş'ın taziyesine katılarak ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte hayatını kaybeden 75 yaşındaki Ahmet Taş için H. İbrahim Şen Camii'ndeki taziyeye katıldı. Vali Akbıyık, Slehi Aşireti Lideri Fatih Keskin, gazeteci Feyzullah Taş, Nevzat Taş ve Taş ailesi tarafından karşılandı. Vali Akbıyık, babasını kaybeden Salih Taş ve yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaşan Vali İdris Akbıyık, okunan duanın ardından taziyeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA