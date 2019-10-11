Vali Akbıyık'tan SGK Müdürü Polat'a ziyaret

Vali Akbıyık'tan SGK Müdürü Polat'a ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

11.10.2019 11:21
Vali Akbıyık'tan SGK Müdürü Polat'a ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğünü ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.


SGK İl Müdürü Erdin Polat ile birim amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, kurum binasını da gezerek personelin çalışmalarını yerinde inceledi.


Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten SGK İl Müdürü Erdin Polat, SGK çalışmaları hakkında Vali İdris Akbıyık'a bilgiler verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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