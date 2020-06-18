Vali Akbıyık'tan Şemdinli ilçesine ziyaret
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.
18.06.2020 18:59 | Son Güncelleme: 18.06.2020 20:10
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.
Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, ardından yeni yapılan öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.
Vali Akbıyık daha sonra ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İHA