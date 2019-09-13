Vali Akbıyık'tan Şemdinli ilçesinde ziyaret

13.09.2019 18:22

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Hükümet Konağı önünde, Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, esnafı ziyaret etti.

Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Akbıyık, ardından Bağlar köyüne geçti.

Vali Akbıyık'a İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper de eşlik etti.

Kaynak: AA