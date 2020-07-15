Vali Akbıyık'tan şehit Er ailesine ziyaret
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Vali Akbıyık'tan şehit Er ailesine ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Şehit Zahir Er'in eşi Hasret Er'i evinde ziyaret etti.

Vali Akbıyık'tan şehit Er ailesine ziyaret
15.07.2020 16:54 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:37

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Şehit Zahir Er'in eşi Hasret Er'i evinde ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Zahir Er'in eşi Hasret Er'i evinde ziyaret etti. Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, aileye değişik hediyeler verdi.

Şehit ailesi ise Vali Akbıyık'a kendilerine göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı teşekkür etti.

Mahallede bulunan çocukları da unutmayan Vali Akbıyık, burada toplanan çocuklara oyuncak dağıttı. Vali Akbıyık ve beraberindekilere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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