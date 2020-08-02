Vali Akbıyık'tan şehit ailesini ziyaret
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Vali Akbıyık'tan şehit ailesini ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Yüksekova'da şehit ailesini ziyaret etti.

02.08.2020 17:12 | Son Güncelleme: 02.08.2020 17:23

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık Yüksekova'da şehit ailesini ziyaret etti.

Akbıyık, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile 1994 yılında PKK'lı teröristler tarafından Gürkavak köyünde şehit edilen Azizhan Keskin'in Cumhuriyet Mahallesindeki evini geldi.

Şehidin eşi ve yakınlarıyla bayramlaşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Akbıyık, yanına gelen çocuklara da kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

Ardından polis kontrol noktasına geçerek güvenlik güçleriyle bayramlaşan Akbıyık, sürücüleri Kovid-19 salgını konusunda uyardı.

Vali Akbıyık'tan şehit ailesini ziyaret

Kaynak: AA

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