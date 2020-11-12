Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme
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Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme

12.11.2020 09:33 | Son Güncelleme: 12.11.2020 09:37
Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için zemin etüt çalışmalarının yapıldığı Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için zemin etüt çalışmalarının yapıldığı Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde incelemelerde bulunup, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Akbıyık, "Şu anda bile İran ve Irak'tan yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız var. Yapılacak organize sanayi bölgesi ilçenin ekonomik, sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde OSB kurulması için çalışmalara başlandı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar ile Yüksekova'nın Büyükçiftlik beldesini ziyaret etti. Vali Akbıyık, OSB için zemin etüt çalışmalarının yapıldığı beldenin Kerem Zeydan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Akbıyık, İran ve Irak'tan bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamlarının olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Mütevelli Heyeti olarak çalışmaları yerinde inceledik. Şu anda jeolojik sondaj çalışmaları devam ediyor. Haritalama ve daha sonra imar planlarını, altyapısını, içme suyunu, kanalizasyonunu ve yollarını yapacağız. İnşallah burası Hakkari Yüksekova'nın yanı sıra İran ve Irak'ın sanayi bölgesi olacak. Yeri çok güzel. Bu Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Şu anda İran ve Irak'tan yatırım yapmak isteyen iş adamlarımız var. Buranın ekonomik, sosyal gelişimine büyük katkı sağlayacak. En önemlisi de üretime büyük katkıları olacak. Hakkari'nin en büyük problemi işsizlik. Bu vesileyle bu da çözülmüş olacak" dedi.


Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme
Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme
Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme
Vali Akbıyık'tan OSB yapılacak bölgede inceleme

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

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