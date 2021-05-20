Vali Akbıyık'tan köy ziyareti
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Vali Akbıyık'tan köy ziyareti

Vali Akbıyık'tan köy ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi Güçlü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi Güçlü köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Merkez, ilçe, belde, köy ve mezraları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve taleplerini dinleyen Vali Akbıyık, bu defa da beraberindekilerle Yüksekova ilçesinin Güçlü köyünü ziyaret etti. Vatandaşlar tarafından büyük bir coşku ile karşılanan Vali Akbıyık, onlarla çay içip sorun ve taleplerini dinledi.

Çocuklarla da yakında ilgilenen Vali Akbıyık, kendilerine kitap, kırtasiye ve oyuncak hediye etti. Vali Akbıyık'ı köylerinde görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Güçlü köyü sakinleri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - HAKKARİ

Vali Akbıyık'tan köy ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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