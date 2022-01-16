Vali Akbıyık'tan kar yağışı altında esnaf ziyareti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, kar yağışı altında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili idris Akbıyık, kar yağışı altında esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Vali Akbıyık, kar yağışı altında çarşı merkezinde ziyaretlerde bulundu. Esnafı ziyaret eden Vali Akbıyık, yolda geçen vatandaşlarla da sohbet etti.

Hafta sonu okullarda verilen kurslardan dağılan öğrencilere başarılar dilerken, yolda karşılaştığı çocuklarla da kartopu oynayan Vali Akbıyık, belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını ise yerinde denetledi. - HAKKARİ