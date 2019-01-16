Vali Akbıyık'tan Kanaat Önderi Pirozbeyoğlu'na Ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, kentin kanaat önderlerinden Orhan Pirozbeyoğlu'nu ziyaret etti.

Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Bulvar Caddesi'ndeki mühendislik yazıhanesinde ziyaret ettiği Pirozbeyoğlu ile bir süre sohbet etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pirozbeyoğlu, Vali Akbıyık'a teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA