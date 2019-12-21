Vali Akbıyık'tan esnaflara ziyaret
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Vali Akbıyık'tan esnaflara ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

21.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:57
Vali Akbıyık'tan esnaflara ziyaret

Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.


Vali Akbıyık beraberinde İl Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İşyerlerinde ziyaret ettiği esnaflara bol ve bereketli kazançlar dileyen Vali Akbıyık, bir araya geldiği vatandaşlarla da çay içip bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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