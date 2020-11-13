Vali Akbıyık'tan engelliler derneğine ziyaret
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Vali Akbıyık'tan engelliler derneğine ziyaret

13.11.2020 11:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 11:43
Vali Akbıyık'tan engelliler derneğine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesini ziyaret etti.

Vali Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Vali Akbıyık, Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, Bercelan İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cahit Mollaosmanoğlu ve Sümbül Engelliler Spor Kulübü sporcuları ile bir süre sohbet etti.

Başkan Mesut Keskin, Vali Akbıyık'a Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezinin yürüttüğü çalışmalar, 2. Lige terfi edilen tekerlekli sandalye basketbol takımının çalışmaları hakkında bilgi verdi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık'tan engelliler derneğine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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