Vali Akbıyık'tan 'Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, mesajında, "Bugün, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilişinin 72. yılını kutlamaktayız. Cinsiyet, din, dil, ırk, siyasi görüş ayrımı olmaksızın herkesin insan olmaktan kaynaklanan temel haklara ve özgürlüklere sahip olduğunu tescil eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiştir. İnsan haklarını, ortak çağdaş temel ilkeler çerçevesinde evrensel düzeye taşıyan bu beyanname, temel hak ve özgürlükler alanında küresel düzeyde referans belgesi niteliği taşımaktadır. Bu beyannameyi ilk imzalayan ülkelerden biri olan Türkiye, insan haklarının korunması ve geliştirilmesini ve bütün vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmalarını temel öncelik olarak benimsemiştir. Tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden, bireysel olarak kanun önünde eşit ve serbest şekilde yararlanmaları siyasal ve toplumsal kültürümüzün dayandığı temellerden biri olmuştur. İnsan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun bireyler tarafından bilinmesi son derece önemlidir. Bir ülkede insan haklarına gösterilen saygı, o ülkenin uygarlık düzeyinin bir ölçüsüdür. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hak ve özgürlüklerinin sağlanması için atılan her adım, Ülkemizin ve milletimizin çağdaş dünya uluslarıyla bütünleşmesinin gereği olmasının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içindeki tüm vatandaşlarına gösterdiği önemin ve saygının da gereği olduğu unutulmamalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın tüm insanlığa ve milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı