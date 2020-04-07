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Hakkari, Güncel

Vali Akbıyık'tan Berat Kandili mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

07.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:14
Vali Akbıyık'tan Berat Kandili mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "İslam Aleminin mübarek üç aylarından ikincisi olan Şaban ayı içerisinde bulunuyoruz. Bu ayın 15. gecesi ve Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ni idrak edeceğiz. Berat; kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma zamanıdır. Bu gece, yapacağımız duaların, Cenab-ı Mevla'ya arz edileceği ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanılacağı, umut, huzur ve müjde gecesidir. Berat Kandili manevi dünyamızı yeniden imar edip güzelleştirmemize vesile olmak, milli ve manevi değerlerimizi daha da güçlendirerek yeni bir hayat sunmak, Yüce Allah'la olan bağımızı yeniden gözden geçirmek, şefaat ve merhamet istemek için büyük bir fırsattır. Bu gecelerin feyiz ve bereketlerinden istifade etmeliyiz. İçinde bulunduğumuz mübarek ayları zor ve sabır gerektiren sıkıntılar ile geçirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel bir salgın ile mücadele halindeyiz. Bu mübarek Beraat Kandili dua kapısını aralayıp, Rabbimizden şifa ve rahmet dilemek için vesile olmalıdır. Bizlere düşen evlerimizde kalarak dualar etmektir. Tüm dualarımız ülkemizin huzuru, milletimizin sağlık ve sıhhati, insanlığın kurtuluşu için olsun. Bu anlamlı gecenin aramızdaki gönül bağlarını, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, sıkıntı ve belaları def etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Hakkarili hemşehrilerimin ve aziz milletimizin Berat Kandili'ni tebrik ediyorum, Berat Kandili'nin aziz milletimizin birliğinin ve beraberliğinin artmasına, insanlığın ortak huzurunu tehdit eden bu hastalığın bir an önce son bulmasına, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzurun almasına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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