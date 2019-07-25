Vali Akbıyık'tan Başsavcı Çınar'a ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle kente atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Çınar ile sohbet etti, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çınar ise Akbıyık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA