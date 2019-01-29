Vali Akbıyık'tan Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Hakkari İl Müdürlüğüne Ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimindeki çocuklarla bir araya geldi.

Vali Akbıyık ve eşi, yakından ilgilendikleri çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Salih Kaya ve birim yetkililerinden bilgi alan Akbıyık, müdürlük bünyesinde yürütülen faaliyetlerin önemine değindi.

Kurumun çocuk kabul birimini ziyaret ettiklerini aktaran Akbıyık, "Çocuklarla az da olsa vakit geçirmek istedik. Buradaki kabul biriminde 7 çocuğumuz var. Bunların eğitim, sağlık her türlü ihtiyacı karşılanıyor." dedi.

Kadın Sığınmaevini de ziyaret edeceklerini dile getiren Akbıyık, orada 6 çocuk ve 10 kadının bulunduğunu, 11 çocuğun da koruyucu ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Akbıyık, müdürlüğün ayrıca şehit yakınları ve gazilerin her türlü ihtiyaçlarıyla ilgilendiğini kaydetti.

Kaynak: AA