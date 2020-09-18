Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
18.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:58

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, yayımladığı mesajda, "Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanı verilmesinin anısına 19 Eylül tarihi "Gaziler Günü" olarak kutlanırken aynı zamanda 'Kahramanlık Günü' olarak da anılmaktadır. Gazilerimiz; şanlı tarihimizin ebedi kılavuzları, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve vatanseverliğimizin destanlarını yazan ölümsüz kahramanlardır. Bizler kahramanlık dolu tarihimizi, bu vatan toprakları üzerinde huzur, barış, güven içerisinde yaşayabilmemizi, şehitlerimize olduğu gibi gazilerimize de borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Türk milletinin her ferdinin kendi canını; millet, ezan, bayrak ve vatan gibi ulvi değerler için feda etmeyi göze alması, bu uğurda mücadele etmesi, gazi, hatta şehit olması, kahramanlık ruhundan gelen derin inancın eseridir. 'Yılmam ölümden, yaradan, askerim; orduma 'Gazi' dedi Peygamberim' diyen Mehmet Akif, ordumuzda var olan sonsuz maneviyatı dizelerinde dile getirmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere gazilerimizi saygı ile anıyor; ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımızın müdafaası için canını ortaya koyarak gazilik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Donald Trump Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Deniz Akkaya Şeyma Subaşı Demet Akalın Burak Özçivit
Spor Sörloth Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Avrupa Türk Lirası Trabzonspor
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Akbıyık'tan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 09:59:45. #1.15#
title