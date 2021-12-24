Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, yolcu minibüsünün şoförlüğünü yaptı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediyenin araç filosuna çöp kamyonetiyle dahil edilen 2 yolcu minibüsünden birinin şoförlüğünü yaptı.

Merkez otogara getirilip hizmete alınan araçları inceleyerek ilgililerden bilgi alan Akbıyık, yaptığı açıklamada, söz konusu araçlarla birlikte 34 yeni araç aldıklarını söyledi.

Göreve geldiklerinde 4-5 aracın çalışabilir, 26'sının da çalışamaz halde olduğunu belirten Akbıyık, "Şu anda toplam araç sayımız 50'yi geçti. Daha önce 14 araçla toplu taşıma yapıyorduk. Halkımızın en çok mutlu olduğu hizmetlerden birisi toplu taşıma hizmetidir. Minibüslerimiz her mahalleye, en ücra köşeye kadar gidiyor." dedi.

Belediyenin, daha yaşanabilir bir kent için diğer alanlarda çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Akbıyık, kent merkezinde 54 kilometre asfalt ve içme suyu sorunun gidermek için yeni sondaj ve hatlar yaptıklarını aktardı.

Sanat sokağı, cadde giydirme, etüt merkezi ve çevreye duyarlı çalışmaları halkın hizmetine sunduklarını dile getiren Akbıyık şunları kaydetti:

"Hakkari halkının hizmetlerin en güzeline layık olduğuna inanıyoruz. 2020-2023 Değişim Dönüşüm Programı kapsamında yaklaşık 25 projemiz vardı. Yüzde 70'ini gerçekleştirdik. Geldiğimizde temizlik işleri ihaleyle özel sektöre yapılıyordu. Şu anda araçlarımızla bunu kendimiz yapıyoruz. Bu da belediyeye katkı sağlıyor. İlk geldiğimizde belediyenin 214 milyon lira borcu vardı. Biz 80 milyon liraya yakın borç ödedik. Bir taraftan da hizmet yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin bedeli de 50 milyon lirayı geçti. Hakkari'de tarihi hizmetler yapılıyor. İnşallah daha da güzel olacak."

Akbıyık, daha sonra direksiyonuna geçtiği ve yolda dolmuş bekleyen vatandaşları aldığı minibüsü çarşı merkezine kadar sürdü.