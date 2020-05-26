Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı
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Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Vali Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayıp bayramlarını kutladı
26.05.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.05.2020 09:06

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini görüntülü arayarak bayramlarını kutladı.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M. Sait Abdullahoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit ailelerini ziyaret ederek değişik hediyeler verdiler. Hakkari Valisi İdris Akbıyık da Merzan Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Faysal Beyter'in eşi Divan Beyter, Pehlivan Mahallesinde ikamet eden Şehit Davut Özkan'ın eşi Amina Özkan ve Yeni Mahalle'de ikamet eden Şehit Mehmet Yılmaz'ın eşi Süreyya Yılmaz'ı görüntülü arayarak bayramlarını kutladı. Ailelerle bir süre sohbet eden Vali Akbıyık, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyleyerek, bir isteklerinin olup olmadığını sordu.

Vali Akbıyık'ı karşılarında görünce heyecanlanan şehit aileleri, her defasında kendilerini unutmayan ve bayramda da görüntülü arayarak bayramlarını kutlayıp sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Akbıyık'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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