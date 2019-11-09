Vali Akbıyık, otopark alanını denetledi

09.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:09

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehiriçi trafiğini hafifletmek amacıyla geçici olarak yapılan otopark alan çalışmalarını yerinde denetledi.



Vali Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, otopark sorununa çözüm bulmak amacıyla Bulvar Caddesindeki Valilik Parkı yanında bulunan 7 bin metre kare alan üzerindeki geçici olarak yapılan otopark dönüştürme çalışmalarını denetledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA