Vali Akbıyık, Mülkü Amirler ve Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, 10 Ocak İdareciler ve Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen yemek programında mülkü idare amirleri ve gazetecilerle bir araya geldi.

Valilikçe Polisevinde düzenlenen programda gazeteci ve idarecilerin gününü kutlayan Akbıyık, yaptığı konuşmada, gazeteciliğin büyük fedakarlıklar isteyen ve zor şartlarda yapılan önemli bir meslek olduğuna işaret etti.

Toplumsal kalkınma ve gelişmenin sağlanmasında tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medyanın öneminin büyük olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Biz idareciler olarak halkımız için yaptığımız hizmetler ile nasıl ki kamu görevi ifa ediyorsak sizler de bizlerin sesi olarak oldukça önemli bir kamu görevini ifa ediyorsunuz. Yaptığınız bu görevlerden dolayı sizleri tek tek tebrik ediyorum.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü ve aynı tarihe tekabül eden idareciler günü vesilesiyle tüm idarecilerimizi kutluyorum."

Programın ardından Akbıyık, katılımcılarla fotoğraf çekti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcıları Mustafa Pala, İdris Koç ve Mustafa Duruk, Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkman, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kentte görev yapan basın mensupları da katıldı.

Kaynak: AA