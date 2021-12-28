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Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında muhtarlarla toplantı yapıldı.

Belediyede yapılan toplantıya ildeki tüm muhtarlar hazır bulundu. Toplantıda; 2021 yılında Hakkari'de yapılan yatırımlar ile 2022 yılında yapılması planlanan hizmetler değerlendirildi. Son 3 yılda büyük bir mesafe kaydedildiğini belirten muhtarlar, Hakkari'ye büyük önem veren hükümete ve emeği geçen Vali İdris Akbıyık ve ekibine teşekkür etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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