Vali Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi

28.08.2019 13:57

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya gelerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.



Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali İdris Akbıyık'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve 16 mahalle ve köy muhtarı katıldı. Muhtarların mahalle ve köylerle ilgili talep ve isteklerini dinleyen Vali İdris Akbıyık, var olan sorun ve sıkıntıları birlikte aşacaklarını söyledi. Belirli aralıklarla muhtarlarla bir araya gelerek sorun ve sıkıntılarını dinleyeceklerini de belirten Vali Akbıyık, var olan sıkıntıları birlikte aşacaklarını belirtti. Mahalle ve köy muhtarları ise, taleplerini Vali İdris Akbıyık'a ilettiklerini ifade ederek, bu sorunları beraber aşacakları sözü aldıklarını söylediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA