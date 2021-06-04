Vali Akbıyık, mahkumlara kitap bağışında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Vali Akbıyık, mahkumlara kitap bağışında bulundu

Vali Akbıyık, mahkumlara kitap bağışında bulundu
Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için başlatılan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına kitap bağışında bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için başlatılan "Bir Kitap Bir Umut" kampanyasına kitap bağışında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü gereğince, ceza infaz kurumu kütüphaneleri için ülke genelinde başlatılan kitap bağış kampanyası Hakkari'de devam ediyor.

Hakkari Belediyesi önünde kurulan standı ziyaret eden Vali Akbıyık, kampanya hakkında bilgi alarak kitap bağışında bulundu.

Hakkari Başsavcısı İsmet Çınar, kitap bağışından dolayı Vali Akbıyık'a teşekkür etti.

Bağışta bulunan Vali Akbıyık'a bazı kurum müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Fuat Oktay Fatma Şahin Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Burak Sergen Kenan Doğulu Burak Özçivit
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Akbıyık, mahkumlara kitap bağışında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 18:40:09. #1.13#

title