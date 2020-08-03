Vali Akbıyık, kaza yapanların aileleri ile bir araya geldi Vali Akbıyık, kaza yapanların aileleri ile bir araya geldi Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Vali Akbıyık, kaza yapanların aileleri ile bir araya geldi HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi İkiyaka Göllerbaşı mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ile bir araya gelerek başsağlığı diledi. Saat 09.08 sıralarında ilimiz Yüksekova İlçesi İkiyakalar Göllerbaşı mevkisinde kendilerine ait araçla pikniğe giderken aracın uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli 3 personelimiz ve 3 vatandaşımız olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti. Vali İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek, Devlet Hastanesi bahçesi morg girişinde bekleyen ailelerle bir araya gelerek başsağlığı dileklerinde bulundular.Vali Akbıyık, "Acımız büyüktür şuanda bir şey söyleyemiyorum çok üzüldük. Allah kalanlara sabır versin. Yaralıya acil şifalar diliyoruz. Milletimiz, Hakkari, Yüksekova, İki yaka ve hepimizin başı sağolsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralımıza acil şifalar dileriz" dedi. Hakkari kanat önderi Mahmut Yorulmaz, Hakkari Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, İyi Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz'da hastaneye gelerek ailelere baş sağlığı dilediler. Kaynak: İHA