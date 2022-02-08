Vali Akbıyık: "Kar festivaline 20 bin kişi katıldı"

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezinde iki gün devam eden 4. Kar Festivaline yaklaşık 20 bin kişinin katıldığını söyledi.

5-6 Şubat 2022 tarihinde kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen 4. Kar Festivali soğuk havaya rağmen binlerce kişiyi ağırladı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye araçlarının ücretsiz olarak halkı festival alanına taşıdığını belirterek, soğuk havaya rağmen katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi. Vali Akbıyık, "Hakkari 4. Kar Festivali iki gün devam etti. Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi Grubu, Mustafa Erdoğan, Ersin Korkut, Aydın Aydın, Gece Yolcuları ve yerel sanatçılar konserleri ile festival alanına renk kattılar. Hakkari her gün daha mutlu oluyor, güzelleşiyor ve her gün daha yaşanılır bir kent oluyor. Hakkari'nin eski imajı hakikaten değişiyor. Festivale iki gün içinde yaklaşık 20 bin kişi katılım sağlamış. Değişen ve dönüşen Hakkari'de inşallah bu tür etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" dedi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Yerel