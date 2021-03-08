Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan "yılın kadını" seçildi
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Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan "yılın kadını" seçildi

08.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:57

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kızı 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ve Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Nazime Arslan'ı makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kızı 6 yıl önce PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan ve Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılan Nazime Arslan'ı makamında kabul etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "yılın kadını" seçilen Arslan ve kurumda görevli kadın personellerle bir araya gelen Akbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Arslan ve beraberindekilere çeşitli hediyeler veren Akbıyık, her zaman terör mağduru ailelerin yanında olacaklarını belirterek, terör örgütü PKK'nın, devletin kararlı operasyonlarıyla yok olup gideceğini vurguladı.

Daha sonda farklı kurumlarda görevli kadın personeller ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileriyle bir araya gelen Akbıyık, Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Salih Kaya da ziyarette hazır bulundu.

Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi
Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Nazime Arslan 'yılın kadını' seçildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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