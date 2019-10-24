Vali Akbıyık İŞGEM'de incelemelerde bulundu
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) incelemelerde bulundu.
Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) incelemelerde bulundu.
İl Özel İdaresince 2016 yılında Biçer Mahallesinde yapımına başlanan ve bu yıl tamamlanan 8 bloktan oluşan merkezi gezen Akbıyık, ilgililerden bilgi aldı.
Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ve kurum amirleri eşlik etti.