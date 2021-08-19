Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu
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Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu

Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ve Derecik ilçelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Irak'ın sıfır noktasında bulunan Şemdinli ve Derecik ilçelerinde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Burada yapılan yatırımları yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık, yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde hizmete açılacak olan Derecik İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunarak komutanlardan bilgi aldı. Burada görev yapan jandarma personeline de görevlerinde başarılar diledi. Yapımı tamamlanarak hasta kabulüne başlanan Derecik Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Akbıyık, sağlık personelleri ile sohbet etti. Derecik'e Ortaklar Köyü'nü ziyaret eden Vali Akbıyık, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Derecik Kaymakamı Ahmet Özdemir ve Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya'dan ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi alan Vali Akbıyık, Derecik ilçesinde hizmete girecek olan Mevlana Halid Yatılı Erkek Kuran Kursu binasında incelemelerde bulundu. Hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Derecik ilçesinde yüzme havuzu, gençlik merkezi, çok amaçlı spor salonları, halı sahaları ve 500 kişi kapasiteli tribün barındıracak olan spor kompleksi inşaatında incelemelerde bulundu. Şemdinli ilçesi Öğretmenevi'ni ziyaret ederek İlçe Kaymakamı Yakup Güven'den bilgi aldı.

Vali Akbıyık'a İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve ilçe kaymakamları eşlik etti. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık, Irak sınırındaki ilçelerde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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