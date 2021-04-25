Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu

Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için kurallara uyalım inşallah biz Hakkari'de korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için kurallara uyalım inşallah biz Hakkari'de korona virüsü yeneceğiz" dedi.

Vali Akbıyık, iftar saatine bir saat kala kent merkezinde denetimlerde bulunarak, kısıtlamadan muaf olan esnafla bir araya geldi. Esnaftan tedbirlere uymalarını isteyen Vali Akbıyık, "Daha önce olduğu gibi şimdi de Hakkari'de tüm iş yerlerinde denetimler artarak devam ediyor. İnşallah Hakkari'de hep beraber bu korona virüsü yenmeyi başaracağız. Sağlık için hepimiz için bütün Hakkari el birliği ile gönül birliği ile bunun üstesinden geleceğiz. Burada maske, mesafe ve hijyen önemli. Biz bilim kurulumuzun önerileri, Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanımızın ve Sağlık Bakanımızın talimatlarını ve genelgelerini mümkün mertebe uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşımızdan koyulmuş olan kurallara ve kısıtlamalara uymalarına rica ediyoruz. Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Daha sağlıklı bir hayat sürdürmek için hayatımızdan daha fazla kısıtlama olmaması için inşallah biz Hakkari'de korona virüsü yeneceğiz" dedi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Hande Erçel Burak Sergen Kaan Yıldırım
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Akbıyık, iftara 1 saat kala denetimlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 22:18:48. #1.14#

title