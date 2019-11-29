Vali Akbıyık, hurda malzemelerden drone yapan genci kabul etti
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Vali Akbıyık, hurda malzemelerden drone yapan genci kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde, kendi imkanlarıyla hurda malzemelerden drone yapan Bedran Tüner'i makamında kabul etti.

29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34
Vali Akbıyık, hurda malzemelerden drone yapan genci kabul etti

Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ilçesinde, kendi imkanlarıyla hurda malzemelerden drone yapan Bedran Tüner'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, bir süre sohbet ettiği Tüner'den yeni projeleri hakkında bilgi aldı.

Tüner, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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