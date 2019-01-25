Vali Akbıyık, Halk Eğitim Merkezini Ziyaret Etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan mesleki ve teknik kursları ziyaret etti.

Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile giyim, nakış, el sanatları ve benzeri dallarda açılan kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet ederek yaptıkları el emeği ürünleri inceledi.

Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 547 kursun açıldığını söyledi.

Bu kurslara çoğunluğu kadınlardan oluşan 6 binin üzerinde kursiyerin katıldığını anlatan Akbıyık, şöyle konuştu:

"Kursiyerlerin bir kısmı hobi, bir kısmı meslek edinme, bir kısmı da gelir elde etmek amacıyla kurslarımıza katılıyor. Birinci hedefimiz, 'Hakkari'de eğitim' diyoruz, 'kitap' diyoruz. Tabi bu eğitim sadece örgün eğitimi, okullardaki eğitimi-öğretimi kapsamıyor. Burada yaşayan bütün insanlarımızın tamamını her anlamda arzu ettikleri eğitimi almalarını gerektiriyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri bu anlamda çok önemli bir görev yapıyor. İnşallah bundan sonra daha gelir getirici, istihdama dönük kursların olması için destek sağlayacağız."

Kaynak: AA