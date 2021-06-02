Vali Akbıyık: "Hakkari, Türkiye'nin cennet köşelerinden birisidir"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden Gulazüryan tesislerini denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden Gulazüryan tesislerini denetleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Akbıyık, 2020-2023 Hakkari Gelişim ve Dönüşüm Projesi kapsamında halkın hizmetine sunulması için çalışmaların devam ettiği Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki Golazüryan Sosyal Tesis Projesi çalışmalarını yerinde denetleyerek, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Gulazüryan Sosyal Tesis çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Hakkari'mizde çok güzel yatırımlar ve hizmetler yapılıyor. Hakkari, Türkiye'nin cennet köşelerinden birisidir. Gulazüryan'daki sosyal tesislerde 2 katlı kafe restoran, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, kent mobilyaları yer alacak. Vatandaşlarımız buraya gelerek aileleri ile birlikte gönül rahatlığı ile yeşilliklerin arasında temiz havanın tadını çıkartacaklar" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı