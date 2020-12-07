Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
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Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu

07.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:56

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal tesis yapılması planlanan Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sosyal tesis yapılması planlanan Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu.

Merzan Mahallesi'nde bulunan göletteki çalışmaları inceleyen Akbıyık, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı.

Akbıyık, belediye olarak 2020-2023 Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında 25 projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk yılda bu projelerin yüzde 50'sini gerçekleştirdiklerini belirten Akbıyık, "Golazüryan Göleti Sosyal Tesisleri'nde yaklaşık 8 bin metrekare alanda yürüme ve bisiklet yolları olacak. Bu çalışmalarla güzel bir sosyal tesis ve dinlenme alanı oluşturulacak." dedi.

Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu
Vali Akbıyık Golazüryan Göleti'nde incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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