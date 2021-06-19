Vali Akbıyık: "Hakkari'de hayat var"
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Vali Akbıyık: "Hakkari'de hayat var"

Vali Akbıyık: 'Hakkari'de hayat var'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var. Burada en ufak bir terör olayı yok. İki yıldır Hakkari'de terör örgütüne katılan yok ve terörist sayısı çok çok azaldı dedi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, "Hakkari'de hayat var. Burada en ufak bir terör olayı yok. İki yıldır Hakkari'de terör örgütüne katılan yok ve terörist sayısı çok çok azaldı dedi.

"Dostluk Köprüsü" projesi kapsamında kentte bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çeşitli illerden gazetecilerle Hakkari Üniversitesinde bir araya geldi. Programın ardından üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Akbıyık, kentte huzur ve güven ortamının hakim olduğunu söyledi.

Vali Akbıyık,"Hakkari'de hayat var. Burada en ufak bir terör olayı yok. İki yıldır Hakkari'de terör örgütüne katılan yok ve terörist sayısı çok çok azaldı. İnşallah terör belasından kurtuluyoruz. Hakkari artık terörle, şiddetle anılmıyor. Burada hakikaten güzel işler, güzel şeyler yapılıyor. Biz her alanda halkımızın da desteğiyle bir seferberlik anlayışıyla hareket ediyoruz. İlk geldiğimizde birinci meselemiz eğitim dedik.

Tüm Hakkari halkıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla, gazetecilerimizle, müdürlerimizle, belediyelerimizle eğitimin kalitesini artırmak için projeler yaptık" dedi.

Genel Başkan, Kıymaz ise kentte bulunmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, bölgede huzur ikliminin hakim olduğunu söyledi. AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek de zor günlerden geçerek bu günlere geldiklerini, artık kentteki gençlerin geleceğine katkı sağlayacak faaliyetlere yöneldiklerini ifade etti. Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Taş ve üniversitenin idari personeli katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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