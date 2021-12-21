Vali Akbıyık, gece yarısı kar altında esnafı ziyaret etti

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdüğü kentte gece geç saatlerde lapa lapa kar yağışı altında esnafları ziyaret etti.

Sürekli halkla iç içe olan Vali İdris Akbıyık, gece geç saatlerde lap lapa kar yağışı altında kent merkezini dolaştı. Beyaza bürünen çarşı merkezinde esnaflarla sohbet eden Vali Akbıyık kendilerine bol kazançlar diledi.

Vali Akbıyık'ın sürekli halkla iç içe olduğunu belirten esnaflar, bunu fırsat bilerek sorun ve sıkıntılarını rahatlıkla kendisine anlattıklarını belirterek, kendisine teşekkür ettiler. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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