Vali Akbıyık, dünya şampiyonu olan Tatlı'yı kabul etti

10.10.2019 14:26

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Antalya'da gerçekleştirilen Muay Thai Gençler Dünya Şampiyonası'nda 32 kiloda birinci olan Gizem Nur Tatlı'yı makamında kabul etti.

Antrenörü Özel Harekat Polisi Ünal Aşık'ın eşlik ettiği Tatlı ile sohbet eden Akbıyık, sporcuyu tebrik ederek hediye verdi.

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hakkarili sporcuların desteklendiği zaman güzel başarılar elde ettiğini söyledi.

Kentteki gençlerin özellikle sportif faaliyetlerde yetenekli olduğunu vurgulayan Akbıyık, şöyle dedi:

"Biz de devlet olarak gençlerimizi destekliyoruz. Bu kızımızı Polis Gücü Kulübü eğitti, yetiştiriyor. Binlerce de lisanslı sporcuları var. Hakkari'de her alanda olduğu gibi sporda da önce Türkiye'de daha sonra da dünyada Gizem Nur kızımızın aldığı gibi şampiyonluklar, birincilikler alacağız. Bu başarının öğrencilerimize, gençlerimize örnek olmasını diliyorum."

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ile Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de hazır bulundu.

Vali Akbıyık, ardından Kadınlar 1. Lig'de mücadele eden Hakkarigücü kadın futbol takımı sporcuları ile bir araya geldi.

Kaynak: AA