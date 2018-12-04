Vali Akbıyık'dan Başkan Vekili Epcim'e Ziyaret

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim tarafından karşılanan Vali Akbıyık, daha sonra belediye şeref defterini imzaladı. Vali Akbıyık, makamında ziyaret ettiği Başkan Vekili Epcim ile bir süre sohbet ederek "Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamında yapılan ve devam eden hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Epcim, Vali Akbıyık'a teşekkür etti - HAKKARİ