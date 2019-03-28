Vali Akbıyık Çukurca'yı Ziyaret Etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Akbıyık, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Yaşar Görmez tarafından karşılandı.

Akbıyık, tarihi kale evleri ve Emir Şaban Camisi'nin restorasyon çalışmalarını başlatarak, ilçe merkezinde yapılacak taziye evi ve Kur'an kursu binasının temel atma törenine katıldı.

Spor kompleksi ve restorasyonu tamamlanan taş değirmenin açılışını gerçekleştiren Akbıyık daha sonra çarşı esnafını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede güzel yatırımların ve çalışmaların yapıldığını söyledi.

Çukurca'da sokakların asfaltlandığını ve kanalizasyon gibi alt yapı çalışmalarının da bitirildiğini belirten Akbıyık, "Yapılan giydirme çalışmaları ile dükkanlarımız, şehirdeki yapılar güzel bir görünüme kavuşmuş. Ayrıca Çukurca'nın Zap markası dünya tarafından tanınıyor, inşallah ilçeye ekonomik anlamda önemli katkı yapacak." dedi.

İlçenin önümüzdeki günlerde daha güzel hizmetlere kavuşacağını ifade eden Akbıyık, insanların, ekonomik, sosyal, kültürel, sportif açıdan daha mutlu olacağını vurguladı.



Ülkenin diğer yerlerinde nasıl yaşanıyorsa bugün Çukurca'nın da aynı standartlara kavuştuğunu aktaran Akbıyık, "Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere buraya özel önem veren İçişleri Bakanımıza, tüm bu yatırımların yapılmasında emeği geçen bakanlıklarımıza, genel müdürlüklerimize, Çukurca Kaymakamımıza, tugay komutanımıza ve ilçe halkına çok teşekkür ederim. Bu hizmetlerin daim olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Akbıyık'a ziyaretinde Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.

Kaynak: AA