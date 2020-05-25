Vali Akbıyık, çocukların bayramını kutladı
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Vali Akbıyık, çocukların bayramını kutladı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

Vali Akbıyık, çocukların bayramını kutladı
25.05.2020 20:59 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:59

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, çocuklarla evlerinin önünde bir araya gelen Akbıyık, bayramlarını kutladı.

Akbıyık daha sonra şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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