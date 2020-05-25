Vali Akbıyık, çocukların bayramını kutladı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukları ziyaret ederek bayramlarını kutladı, oyuncak hediye etti.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesinde yapılan bilgilendirmeye göre, çocuklarla evlerinin önünde bir araya gelen Akbıyık, bayramlarını kutladı.

Akbıyık daha sonra şiddetli rüzgar nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA