Vali Akbıyık çocukların bayramını kutladı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocukların bayramını kutlayarak şeker ve değişik hediyeler verdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocukların bayramını kutlayarak şeker ve değişik hediyeler verdi.

Vali Akbıyık, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçiren çocukları evlerinin önünde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Vali Akbıyık, çocuklara tedbirleri hatırlatarak şeker ve çeşitli oyuncaklar hediye etti. - HAKKARİ

Kaynak: İHA