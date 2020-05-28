Vali Akbıyık: "Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız"
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Vali Akbıyık: "Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini verdi.

Vali Akbıyık:
28.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:38

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini verdi.

Vali İdris Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mustafa Duruk ile birlikte İl Özel İdaresi tarafından yürütülen 'Zap Vadisi Rekreasyon Alanı ve Sosyal Tesisleri' projesinin uygulandığı alanda yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, Hakkari-Çukurca kara yolunda bulunan Zap Vadisi kenarında 30 bin metrekare alan üzerinde vatandaşların eğlenip vakit geçirebileceği dinlenme yerleri, çocuk parkları, spor alanları, seyir tepesi, restoran ve kafelerin yapılacağını söyledi. Geçen yıl hazırlanan projenin Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirildiğini ve çalışmalara başlanıldığını söyleyen Vali Akbıyık, 30 bin metrekarelik bir alanda proje gerçekleştiğini belirtti. Proje alanında ağaçlandırma yaptıklarını da anlatan Vali Akbıyık, bölgeye 3 bine yakın fidan diktiklerini söyledi.

"Zap Seyir Terasında Hakkari'nin güzelliklerini izleyeceğiz"

Projenin içersinde ayrıca yürüyüş ve bisiklet yolları, dinleme alanları bulunduğunu belirten Vali Akbıyık, "Zap Seyir Terasında Hakkarimizin güzelliklerini izleyeceğiz. Bir taraftan Mir Kalesi projesi şu anda yapıldı ve 2020 yılı içerinden bitirilecek. Orası ayrıca Hakkari'nin nefes alacağı bir yer olacak. Zap projesi ile Hakkari'nin güzelliklerine güzellik katılacak. İnşallah Zap projesini 2020 yılından bitireceğiz. Çukuruca tarafına doğru cam seyir terasları olacak. Aşağı tarafta kafe köprü projemiz olacak. Bu kafe köprü cam görüntülü olacak. Hakkarililerin ve dışarıdan Hakkari'ye gelen turistlerin ve yabancıların rahatlıkla gidecekleri, eğlenecekleri ve oturacakları yerler olacak. Tabi sadece sosyal ya da yürüme alanları değil, Zap'ta birçok sporun yapılacağını bekliyoruz. Bununla ilgili çalışımlarımız devam ediyor" dedi.

"Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız"

Cilo Sat Dağlarını turizme açacakları müjdesini de veren Vali Akbıyık, "Hakkari; dağları, Zap suyu, kilimi ve balı ile ünlüdür. Biz Hakkari'nin ekonomik durumunu canlandıracak, ekonomiye katkı yapacak her türlü fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Bir tarafta sıcak su sondajı yapıyoruz, Hakkari-Van sınırında. Bir tarafta kilimle ilgili yine Hakkari'nin tarihi, yöresel kültürünü yansıtan el sanatları ile ilgili bir projemiz var. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteklediği bu projede, yaklaşık 350 kişiyi istihdam edeceğiz. Bunlar engelli ve kadınlar. Cilo Sat Dağlarını turizme açacağız ve yine Nehri'de Seyyid Taha Hazretlerinin türbesinin olduğu yer Şemdinli'de inanç turizmi anlamında çok ziyaretçi çekiyor. Orada birçok düzenlemeler yaptık. Kayme Sarayı'nı ve çevresini değerlendireceğiz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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