- Vali Akbıyık: "Bin kişilik ekiple denetimlerimiz sürüyor"

- Vali Akbıyık: "Bin kişilik ekiple denetimlerimiz sürüyor" Hakkari'de dinamik denetim modeli kapsamında iş yerleri, cadde, sokak ve meydanlarda temizlik, maske ve mesafe denetimi yapıldı.

- Vali Akbıyık: "Bin kişilik ekiple denetimlerimiz sürüyor"

HAKKARİ - Hakkari'de dinamik denetim modeli kapsamında iş yerleri, cadde, sokak ve meydanlarda temizlik, maske ve mesafe denetimi yapıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta açıkladığı kontörlü normalleşme çerçevesinde Hakkari olarak gerekli kararları aldıklarını ifade ederek, İçişleri Bakanı talimatı ile gelen genelgeler çerçevesinde dinamik denetimin devam ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, "İlimizde adete korona virüsle denetim mücadele seferberliği yaşanıyor. Şu anda bin kişi ile Hakkari'de, ilçelerimizde, beldelerimizde tüm umuma açık yerlerde vatandaşlarımız, kafeler, spor tesisler ve toplu taşıma araçlarımızın hepsi vali yardımcılarımızın kontrollünde tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile meslek odalarımızın oluşturduğu ekiplerle denetimler sürüyor. Bizim hedefimiz Hakkari'nin mavi bölgede kalmasıdır" dedi.

Emniyet, il özel idaresi, belediye ve il sağlık müdürlüğü personellerinden olaşan denetim ekibi, birçok iş yerini denetleyerek kurallara uyulması konusunda esnafa uyarılarda bulundu.

Esnaf ise sıkı denetimlerden dolayı Hakkari Valiliği ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ