Vali Akbıyık, belediye çalışmalarını inceledi

23.10.2019 12:28

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye birimlerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi.

Belediyenin ek hizmet binasını ziyaret ederek birimleri gezen Akbıyık, ardından garaj amirliği, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi ile İtfaiye Müdürlüğünde incelemelerde bulundu.

Dağgöl Mahallesi'nde sosyal tesise dönüştürülmesi planlanan tarihi Mir Kalesi'ne geçerek yetkililerden bilgi alan Akbıyık, daha sonra Merzan Mahallesi'nde yürütülen yol yapım çalışmalarını kontrol etti.

Akbıyık'a, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek eşlik etti.

Akbıyık'a ziyaretler

Vali Akbıyık, İller Bankası Van Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk'ü makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbıyık, Kayatürk ile belediyenin içme suyu ve atık su arıtma tesisiyle ilgili görüştü.

Akbıyık, daha sonra Valiliğinin desteğiyle 3 günlük gezi kapsamında Kocaeli'ye gönderilen Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Ziyarette hazır bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Valiliğin katkılarıyla 22 öğrencinin 2 öğretmen nezaretinde Kocaeli Ford Otosan Fabrikasına gönderildiğini belirtti.

Öğrencilerin fabrikada üretilen araçları yakından inceleme şansı yakaladığını dile getiren Gür, "3 gün burada kalan öğrencilerimizin barınma ve diğer ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Eğitime büyük destek veren Sayın Valimiz ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA