Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

11.02.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:47

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye birimlerini denetleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile belediye hizmet binasında bulunan birimleri tek tek denetledi. Vali Akbıyık, yapılan çalışmalar hakkında ilgili birimlerden bilgi aldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA