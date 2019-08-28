Vali Akbıyık, başarılı sporcuyu kabul etti

28.08.2019 17:54

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvasında dünya üçüncüsü olan Berkant Kurt'u makamında kabul etti.

Turnuvada Türkiye'yi temsil eden Kurt ile bir süre sohbet eden Akbıyık, elde ettiği başarıdan dolayı kutladı.

Akbıyık, başarılı sporcuya Cumhuriyet altını hediye etti.

Ziyarette, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak da hazır bulundu.

Kaynak: AA