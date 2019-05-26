Vali Akbıyık, 2 bin 700 rakımda güvenlik güçlerimizle iftar yaptı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde bulunan 2 bin 700 rakımlı Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesini ziyaret ederek, burada görev yapan asker ve özel harekatçı polislerle iftarda bir araya geldi.

Vali İdris Akbıyık, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yavuz Öztürk ve Polis Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayer ile 31 Temmuz 2018 tarihinde astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden otomobiliyle evine dönerken PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu Nurcan Karakaya ile 10 aylık bebeği Bedirhan Mustafa'nın şehit olduğu bölgede görev yapan kahraman güvenlik güçlerini ziyaret ederek görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte üs bölgesindeki güvenlik güçleriyle iftar yaparak bir süre sohbet eden Vali Akbyık, daha sonra İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i telefonla arayarak Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesindeki güvenlik güçlerini ziyaret ederek onlarla iftarda bir araya geldiklerini ifade ederek, güvenlik güçlerinin selam ve saygılarını kendilerine iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de, bölücü terör örgütüne karşı mücadelede büyük başarılara imza atan kahraman asker ve özel harekatçı polislerin mübarek Ramazan ayını tebrik ederek, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra burada bir açıklama yapan Vali İdris Akbıyık, bugün Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Üs Bölgesindeki jandarma ve özel hareketçi polislerile bir araya gelerek iftar yaptıklarını söyledi. Buradaki güvenlik güçlerinin çok yüksek moral ve motivasyonla görev yaptıklarını belirten Akbıyık; Yüksekova, Hakkari ve ülkemizin emin ellerde olduğunu ifade etti.

Vali Akbıyık, daha sonra beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte Yüksekova ilçesindeki Efeler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli askerleri ziyaret etti. Efeler Taburunda bir araya geldiği kahraman güvenlik güçleriyle bir süre sohbet eden Vali İdris Akbıyık, daha sonra ilçeden ayrıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA