Vali Ahmet Ümit'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Ahmet Ümit'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Ahmet Ümit'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
19.09.2020 13:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:01

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazilik" unvanı ile "Mareşal Rütbesi"nin verildiğini anımsatan Ümit, bu günün 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunun yaşandığını kaydetti.

Gaziliğin, şanlı Türk tarihi boyunca "ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düsturuyla istiklal ve bağımsızlığını, milli birlik ve bütünlüğünü her şeyin üstünde tutan ve bu uğurda canını ortaya koyarak mücadele ederken yaralanan kahramanlara verilen "Gaza" ruhunun ifadesi bir unvan olduğunu aktaran Ümit, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman gazilerimiz, 1071'de Malazgirt'te Anadolu'nun kapılarını açarken, Çanakkale ve İstiklal savaşlarında vatanına sahip çıkarken, milletimizin dirliğini sağlamak ve esenliğini devam ettirmek amacıyla canlarından vazgeçmeye karar vermiş yiğitlik abideleridir. Huzur ve güven içinde özgürce yaşadığımız cennet vatanımız, şehit ve gazilerimizin kahramanlıkları sayesinde bizlere miras kalmıştır. Bu nedenle şehitlerimizin aziz hatıralarını daima yaşatırken, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi toplumsal hayatımızda her zaman baş tacı ederek, layık oldukları saygı ve sevgiyi sunmak en önemli görevlerimizdir."

Ümit, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin bütünlüğü uğruna terörle mücadelede ve 15 Temmuz'da hayatlarını ortaya koyan şanlı gazileri şükran ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zafer Göder
Zafer Göder
AA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Adnan Menderes Fahrettin Koca Erol Mütercimler Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Fahriye Evcen Aytaç Ağırlar İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Tisserand Fatih Terim Hamza Hamzaoğlu Marcel Tisserand
Daha Fazla Milli Bursa Çocuk Akdeniz
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Ahmet Ümit'ten 19 Eylül Gaziler Günü mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 13:04:31. #1.15#
title