Vali Ahmet Ümit, mağdur olan vatandaşlarla bir araya geldi

04.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:15

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sağanak yağış nedeniyle su taşkını yaşanan Tepecik Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi ve devletin tüm imkanlarıyla vatandaşının yanında olduğunu söyledi.



Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu bazı evleri ve iş yerlerini su basması nedeniyle yaşanan olumsuzlukları yerinde inceleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, ilgili müdürlüklerden yaşanan olumsuzluklar ile ilgili bilgi almasının ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Olumsuzluk yaşayan vatandaşların evlerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ümit, "Hepimize çok geçmiş olsun. Üzüldük ama en büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Bundan sonra böyle olumsuzlukların olmaması için gerekli çalışmalarımızı yapacağız" dedi.



Yağan sağanak yağış sonrası evinin bodrum katını su basan Hasan Fedakar isimli vatandaş ise olumsuzluk yaşadıkları andan itibaren kendilerinin yanında oldukları için Vali Ümit'e teşekkür etti. Yaşanan olumsuzluk üzerine sabahın erken saatlerinden itibaren devletin tüm ilgili birimleriyle olaya müdahale edildiğini söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız bilgiye göre burada metrekareye 23 kg yağmur düştü. Normal şartlarda metrekareye 70-80 kg. yağmur yağmasının ardından tehlike başlıyor ama burada bir problem yaşandı. İlgili müdürlüklerimiz yaşanan aksaklığı tespit edecekler ve gerekli işlemleri yapacağız. Yaptığımız incelemede bazı evlerimizin bodrum katlarını ve işyerlerini su bastığını gördük. Mağduriyet yaşayan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz ile ilgili gerekli çalışmalar, hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Her türlü gayret sarf edilecek ve yaralar da sarılacak. İlk belirlemelere göre 14 evin bodrum katlarının maalesef zarar gördüğü bilgisini aldık. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Allah daha beterlerinden hepimizi korusun. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve çalışmaları sürdürüyoruz" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA